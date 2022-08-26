Каррагер спрогнозировал будущее Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Мне кажется, тен Хаг не уверен, что ему нужен в команде Роналду. Он был вынужден выпустить его во втором туре, поскольку стартовая игра с «Брайтоном» получилась неудачной. Но как только тренер нашел другие варианты, то сразу же усадил Криштиану в запас. Думаю, еще немного, и Роналду отправится дальше», - передает слова эксперта Mirror.

В новом розыгрыше Английской премьер-лиги 37-летний нападающий провел три поединка, в которых не отметился голевыми действиями.