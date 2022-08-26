Бельерин отклоняет все предложения, в ожидании перехода в «Бетис»

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин отказывается переходить в другие клубы, ожидая предложения от «Бетиса». Напомним, что за испанский клуб футболист отыграл прошлый сезон на правах арендах.

По информации от Estadio Deportivo, Бельерин получил уже несколько предложений о продолжении карьеры, но отказал всем заинтересованным клубам ради перехода в «Бетис». Испанский клуб ждёт, когда «Арсенал» пойдёт им навстречу, ведь денег на трансфер у «бело-зелёных» пока нет.

Ранее Бельерина также связывали с каталонской «Барселоной». Испанец является воспитанником «сине-гранатовых».