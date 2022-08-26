«Ливерпуль» готовит более 70 миллионов на трансфер топ-игрока «Барселоны»

Хавбек сборной Голландии и каталонской «Барселоны» Френки де Йонг находится в списке трансферных целей «Ливерпуля». Об этом сообщается на страницах таблоида The Sun.

Как стало известно британским журналистам, руководство мерсисайдского гранда готово выложить солидную сумму за трансфер голландского игрока. «Красные» могут выделить из своего бюджета 71 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проведет с Френки переговоры по контракту. Если игрок не согласится на понижение оклада, его продадут в другой клуб.

Хавбек связан трудовыми обязательствами с «сине-гранатовыми» до середины 2026 года. В минувшей кампании он провел 46 матчей, забил четыре гола и сделал пять ассистов.