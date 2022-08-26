Нкунку подпишет новый контракт с «Эвертоном»

Защитник Нильс Нкунку, права на которого принадлежат «Эвертону», близок к подписанию нового трудового договора с английским клубом.

Как информирует Lequipe, после заключения нового контракта футболист перейдет на правах аренды в «Кардифф».

Срок действующего контракта Нкунку с мерсисайдцами рассчитан до середины следующего года.

В минувшем сезоне Нильс выступал на правах аренды за бельгийский «Стандард». Он принял участие в 22 чемпионата Бельгии, в которых получил пять желтых карточек.