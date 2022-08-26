Гвардиола назвал самых значимых игроков в истории «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, кого считает самыми значимыми футболистами в истории клуба.

«В «Манчестер Сити» было много легендарных игроков: Компани, Сабалета, Агуэро, Харт, Сильва… Хотя они могли сделать выбор в пользу другого клуба. В те годы, когда они играли за нас, харизма «Реала», «Баварии» и «Барселоны» было больше, чем у «Сити», - передает слова испанского тренера City Xtra.

Гвардиола занимает пост главного тренера «горожан» с 2016 года. Под его руководством «горожане» четыре раза становились чемпионами Премьер-лиги.

Срок контракта испанца с клубом истекает летом 2023 года.