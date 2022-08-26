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«Челси» может объявить о трансфере Обамеянга до конца дня

 
26 Августа 2022 • 09:17 Комментировать

Судя по всему, трансфер нападающего каталонской «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга в лондонский «Челси» состоится.

По сообщениям Managing Barca, переговоры между сторонами приближаются к финалу. О сделке может быть объявлено уже сегодня, 26 августа. По данным источника, сумма трансфера составит 25 миллионов евро.

Напомним, что габонский нападающий перешел в стан «сине-гранатовых» в январе текущего года из лондонского «Арсенала». В составе каталонского коллектива нападающий сыграл 24 поединка во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2022
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