«Челси» может объявить о трансфере Обамеянга до конца дня

Судя по всему, трансфер нападающего каталонской «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга в лондонский «Челси» состоится.

По сообщениям Managing Barca, переговоры между сторонами приближаются к финалу. О сделке может быть объявлено уже сегодня, 26 августа. По данным источника, сумма трансфера составит 25 миллионов евро.

Напомним, что габонский нападающий перешел в стан «сине-гранатовых» в январе текущего года из лондонского «Арсенала». В составе каталонского коллектива нападающий сыграл 24 поединка во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и одной результативной передачей.