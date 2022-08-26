«Манчестер Юнайтед» готов купить бразильского форварда за 35 миллионов евро

Скауты «Манчестер Юнайтед» продолжают поиски усиления в атакующую линию команды. Как стало известно журналисту Николо Скире, в трансферный шорт-лист «красных дьяволов» попал бразильский форвард «Уотфорда» Жуан Педро. Манкунианцы готовы отдать за него 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что заинтересованность в услугах форварда проявляет другой представитель АПЛ – «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне «Уотфорд» выступает в Чемпионшипе. Педро принял участие в четырех поединках, записав на свой счет один забитый мяч.

Напомним, что этим летом «МЮ» рискует лишиться португальца Криштиану Роналду. 37-летний форвард хочет перейти в команду, которая выступит в ЛЧ.