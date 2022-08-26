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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названы клубы, с которыми договаривается агент Роналду

 
26 Августа 2022 • 06:13 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду все еще может сменить команду в последние дни летнего трансферного окна. По сообщениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш продолжает работать над поиском новой команды для своего клиента.

Как стало известно источнику, агент пытается трудоустроить Роналду в один из итальянских клубов, завоевавших право выступить в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Криштиану очень хочет сыграть в этом турнире, а потому этот фактор является для него чуть ли не определяющим.

Ранее сообщалось, что переговоры велись с «Наполи», «Интером» и «Миланом», но договориться пока не удалось.

Контракт КриРо с «Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года.

Журналист назвал причину, почему Роналду никому не нужен

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Жорже Мендеш Трансферы футбола - лето 2022
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