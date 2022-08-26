Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пакета согласился перейти в английский клуб

 
26 Августа 2022 • 00:23 Комментировать
Астон Вилла
...
Вест Хэм
1 2.25 X 3.40 2 3.15
28.08 16:00

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета согласовал условия контракта с английским «Вест Хэмом».

Французский клуб уже отклонил предложение лондонцев на сумму 50 млн евро, о чём стало известно на днях, однако переговоры на этом не завершились. По информации инсайдера Фабрицио Романо, вечером пятницы клубы вновь обсудили условия потенциальной сделки, а сам бразилец при этом уже дал добро на переход в «Вест Хэм», согласовав с «молотобойцами» детали трудового договора.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Лукаса Пакета составляет 35 млн евро. Соглашение 24-летнего футболиста с «Лионом» истекает в 2025 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Вест Хэм Лукас Пакета Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Августа
00:38 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» может продать Захаряна, но при этом не получить за него деньги
00:23 · Англия. Премьер-лига
Пакета согласился перейти в английский клуб
00:04 · Россия. Премьер-лига
«Челси» сделал предложение «Динамо» по Захаряну
25 Августа
23:52 · Россия. Премьер-лига
«Челси» прислал предложение по Захаряну, работа уже идёт
23:45 · Англия. Премьер-лига
Генеральный директор «Манчестер Сити»: «Рано или поздно мы выиграем Лигу чемпионов» 1
23:21 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва недоволен сорвавшимся переходом в «ПСЖ» 1
22:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит около 90 млн евро за Фофана
22:02 · Англия. Премьер-лига
Президент «Марселя»: «Роналду – не наш вариант» 1
21:27 · Англия. Премьер-лига
Два бельгийца попали в тройку лучших игроков года по версии УЕФА
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Ницца» арендовала футболиста «Арсенала» официально
21:08 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Аякса» ответил на вопрос о возможном переходе Антони в «Манчестер Юнайтед»
18:14 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» планирует довести стадион до мирового уровня
18:04 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» следит за Леау уже долгие годы 1
17:41 · Англия. Премьер-лига
​Роналду хочет купить гольф-клуб, чтобы снести его 1
17:19 · Англия. Премьер-лига
Павар отверг возможность перейти в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем