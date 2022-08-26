Пакета согласился перейти в английский клуб

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета согласовал условия контракта с английским «Вест Хэмом».

Французский клуб уже отклонил предложение лондонцев на сумму 50 млн евро, о чём стало известно на днях, однако переговоры на этом не завершились. По информации инсайдера Фабрицио Романо, вечером пятницы клубы вновь обсудили условия потенциальной сделки, а сам бразилец при этом уже дал добро на переход в «Вест Хэм», согласовав с «молотобойцами» детали трудового договора.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Лукаса Пакета составляет 35 млн евро. Соглашение 24-летнего футболиста с «Лионом» истекает в 2025 году.