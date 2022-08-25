Вингер лондонского «Арсенала» Николя Пепе проведёт нынешний сезон в «Ницце» на правах аренды.

Переход 27-летнего футболиста официально подтвердил французский клуб. Арендный договор рассчитан до июня 2023 года и не предусматривает возможности полноценного выкупа игрока.

Николя Пепе не сыграл ни в одном матче «Арсенала» в текущем сезоне, а за всю прошедшую кампанию появился на поле только 23 раза, отметившись тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Контракт ивуарийца с «канонирами» действует до 2024 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 25 млн евро.