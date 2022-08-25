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​Назван новый клуб Роналду слухи

 
25 Августа 2022 • 20:07 Комментировать (5)

Стало известно, где продолжит карьеру звёздный Криштиану Роналду. Слухи о желании португальского форварда уйти из «Манчестер Юнайтед» в другой клуб ходят ещё с начала июля. Конец трансферного окна близок, а значит – игроку пора принимать решение.

По данным CaughtOffside, Криштиану Роналду максимально близок к возвращению в «Спортинг». Лиссабонский клуб с завтрашнего дня начинает подготовку к презентации звёздного футболиста. Отмечается, что сделка закрыта на 99%.

Согласно информации источника, агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш круглосуточно работал над поиском решения для игрока. Похоже, это решение найдено.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (5)
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Misha_diablo_football
25 Августа 2022 в 20:45
Спортинг интересует Рона в самую последнею очередь если конечно больше совсем не останется вариантов продолжения карьеры в Европе (т.е. в ЛЧ)...
roksanvanino2015
25 Августа 2022 в 20:27
та неее
роналду не будет за копейки в спортинге сидеть
млс скорее всего или в мю до конца сезона
Alex1972
25 Августа 2022 в 20:25
Сбежит... 100%... Эту фразу я писал 100 раз...
ARTUR
25 Августа 2022 в 20:21
Да Бог это правда
sheakes
25 Августа 2022 в 20:19
Неплохой и очень символичный вариант. Начало карьеры и её конец. Если Спортинг дойдёт до полуфинала ЛЧ, КР7 может спокойно уйти из Евро футбола и ещё пару лет поднимать бабло в США или Азии.
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