Стало известно, где продолжит карьеру звёздный Криштиану Роналду. Слухи о желании португальского форварда уйти из «Манчестер Юнайтед» в другой клуб ходят ещё с начала июля. Конец трансферного окна близок, а значит – игроку пора принимать решение.

По данным CaughtOffside, Криштиану Роналду максимально близок к возвращению в «Спортинг». Лиссабонский клуб с завтрашнего дня начинает подготовку к презентации звёздного футболиста. Отмечается, что сделка закрыта на 99%.

Согласно информации источника, агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш круглосуточно работал над поиском решения для игрока. Похоже, это решение найдено.