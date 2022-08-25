​«Астон Вилла» планирует довести стадион до мирового уровня

«Астон Вилла» объявила о плане подать заявку на реконструкцию своего домашнего стадиона – «Вилла Парк».

«Наши планы заключаются в создании спортивного комплекса мирового класса, который позволит клубу конкурировать на самом высоком уровне. Вместимость стадиона будет превышать 50 тысяч зрителей», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба из Бирмингема.

«Вилла Парк» в настоящий момент способен принять 42 682 зрителя. Стадион был построен ещё в 1897 году и с тех пор принимает домашние матчи «Астон Виллы».

После трёх сыгранных туров чемпионата Англии «Астон Вилла занимает 13-е место в турнирной таблице.