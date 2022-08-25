Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Астон Вилла» планирует довести стадион до мирового уровня

 
25 Августа 2022 • 18:14 Комментировать

«Астон Вилла» объявила о плане подать заявку на реконструкцию своего домашнего стадиона – «Вилла Парк».

«Наши планы заключаются в создании спортивного комплекса мирового класса, который позволит клубу конкурировать на самом высоком уровне. Вместимость стадиона будет превышать 50 тысяч зрителей», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба из Бирмингема.

«Вилла Парк» в настоящий момент способен принять 42 682 зрителя. Стадион был построен ещё в 1897 году и с тех пор принимает домашние матчи «Астон Виллы».

После трёх сыгранных туров чемпионата Англии «Астон Вилла занимает 13-е место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вилла Парк Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Августа
18:14 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» планирует довести стадион до мирового уровня
18:04 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» следит за Леау уже долгие годы
17:41 · Англия. Премьер-лига
​Роналду хочет купить гольф-клуб, чтобы снести его 1
17:19 · Англия. Премьер-лига
Павар отверг возможность перейти в «Манчестер Юнайтед»
16:51 · Англия. Премьер-лига
​Роджерс дал понять, что Магуайр вёл себя лучше, чем Фофана
16:21 · Англия. Премьер-лига
​Регилон интересен клубу из Лондона слухи
16:18 · Англия. Премьер-лига
Сакки назвал четырёх главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов
15:56 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Когда Фофана вернётся в состав? Посмотрим, как всё сложится после трансферного окна»
15:53 · Англия. Премьер-лига
​Каземиро: «Я перешёл в самый большой клуб Англии»
15:50 · Англия. Премьер-лига
Хазенхюттль: «Адамс не будет продан до конца трансферного окна»
15:46 · Англия. Премьер-лига
Йорк: «Не думаю, что Каземиро нужен «МЮ»
15:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» надеется, что травма Филлипса окажется несерьёзной
15:35 · Англия. Премьер-лига
​Канчельскис рассказал о своих пенсионных выплатах в «Манчестер Юнайтед»
15:20 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Челси» хочет оставить Кепу
15:12 · Англия. Премьер-лига
Фофана не сыграет с «Челси»
Все новости
Рекомендуем