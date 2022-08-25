​«Челси» следит за Леау уже долгие годы

В последние дни «Челси» активно связывают с форвардом Рафаэлем Леау из «Милана». Согласно информации журналиста Адама Ньюсона из football.london, лондонский клуб следит за Леау уже долгие годы. Впервые «пенсионеры» обратили внимание на этого игрока ещё во времена его выступлений за лиссабонский «Спортинг». Леау очень нравится отделу скаутов «Челси». Впрочем, осуществить трансфер португальца будет сложно из-за высокой цены.

Рафаэл Леау выступает за «Милан» с лета 2019 года. За это время португальский нападающий провёл за команду 117 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 21 результативный пас.