​Роналду хочет купить гольф-клуб, чтобы снести его

Криштиану Роналду в настоящий момент не только решает вопросы своего спортивного будущего, но и строит дом своей мечты в лиссабонской Ривьере – райском уголке Португалии. В этот дом Роналду планирует переехать в будущем вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми.

Как стало известно журналистам из The Sun, Криштиану Роналду хочет купить гольф-клуб, находящийся рядом с его участком. Португалец планирует снести здание, потому что считает, что в настоящий момент оно портит вид.

В феврале Криштиану Роналду исполнится 38 лет. Впрочем, форма звёздного португальца позволяет ему выступать на высоком уровне ещё не один год.