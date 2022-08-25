Защитник Серхио Регилон наверняка сменит клуб до конца лета, поскольку Антонио Конте не рассчитывает на него в «Тоттенхэме». В число клубов, проявляющих интерес к 25-летнему испанцу, находится «Фулхэм». По данным The Sun, лондонский клуб рассчитывает взять Регилона в аренду с правом выкупа. В таком случае защитнику не придётся далеко ехать.

Серхио Регилон перебрался в «Тоттенхэм» из «Реала» в начале осени 2020 года. В сезоне 2022/2023 испанский футболист на футбольном поле не появлялся.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Серхио Регилона в 25 миллионов евро.