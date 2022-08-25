​Каземиро: «Я перешёл в самый большой клуб Англии»

Новоиспечённый полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро дал комментарий по поводу своего нового клуба.

«Я перешёл в самый большой клуб в Англии. Это клуб с наибольшим количеством титулов. Так что я очень счастлив и не могу дождаться того, чтобы начать. Премьер-лига – это мечта. Земля здесь дышит футболом, и я рад быть здесь», - слова Каземиро приводятся на страницах клубного сайта «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Каземиро ранее выступал за мадридский «Реал». Перебравшись в «Манчестер Юнайтед», бразильский полузащитник решил принять новый вызов в своей карьере.