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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Каземиро: «Я перешёл в самый большой клуб Англии»

 
25 Августа 2022 • 15:53 Комментировать

Новоиспечённый полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро дал комментарий по поводу своего нового клуба.

«Я перешёл в самый большой клуб в Англии. Это клуб с наибольшим количеством титулов. Так что я очень счастлив и не могу дождаться того, чтобы начать. Премьер-лига – это мечта. Земля здесь дышит футболом, и я рад быть здесь», - слова Каземиро приводятся на страницах клубного сайта «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Каземиро ранее выступал за мадридский «Реал». Перебравшись в «Манчестер Юнайтед», бразильский полузащитник решил принять новый вызов в своей карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Каземиро
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