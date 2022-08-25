​Канчельскис рассказал о своих пенсионных выплатах в «Манчестер Юнайтед»

Андрей Канчельскис, которому в своей карьере посчастливилось поиграть за «Манчестер Юнайтед», высказался о пенсионных выплатах в английском клубе.

«Я получал пенсию как ветеран клуба, но была возможность забрать всю сумму единоразово, что я и сделал. Насколько я знаю, пенсию там платят всем бывшим игрокам, которые закончили карьеру. Сумма в районе 1000 фунтов в месяц», - высказался Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Андрей Канчельскис защищал цвета «Манчестер Юнайтед» в 1991-1995 годах. За этот период он провёл 148 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 14 результативных передач на партнёров.

Футбольную карьеру Андрей Канчельскис завершил в начале 2007 года.