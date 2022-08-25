Роналду хотел перейти в дортмундскую «Боруссию» по трём причинам

Португальский нападающий Криштиану Роналду действительно рассматривал вариант перехода из «Манчестер Юнайтед» в дортмундскую «Боруссию», утверждает Get German Football News.

Источник перечислил три причины, из-за которых 37-летний бомбардир склонялся к трансферу в стан «шмелей»:

первая – участие дортмундской команды в Лиге чемпионов, которую очень любит Роналду;

вторая – потенциальный триумф в Бундеслиге. Ранее КриРо становился чемпионом Ла Лиги, АПЛ и Серии А;

третья - домашний стадион «Сигнал Идуна Парк». Роналду привлекает атмосфера на этой арене.

Контракт португальца с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне команда сыграет в Лиге Европы.

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