«Ливерпуль» назвал трансферную цель за 50 миллионов евро

Эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо, который принадлежит «Брайтону», может перейти в один из грандов Английской премьер-лиги.

Как сообщает таблоид The Mirror, в трансфере 20-летнего южноамериканца заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы предпримут попытку оформить переход Кайседо до закрытия текущего трансферного окна. «Красные» готовы заплатить за футболиста 50 миллионов евро.

В новом розыгрыше английского чемпионата Мойсес провел три матча за «чаек», в которых не отметился голевыми действиями.

«Ливерпуль» неудачно стартовал в Премьер-лиге, набрав всего два балла в трех проведенных встречах.