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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» обратилась к Гвардиоле

 
25 Августа 2022 • 09:43 Комментировать (1)

В среду, 24 августа, каталонская «Барселона» провела контрольную встречу с «Манчестер Сити», которым руководит экс-наставник «сине-гранатовых» Хосеп Гвардиола.

В социальных сетях пресс-служба вице-чемпиона Испании поприветствовала бывшего главного тренера команды.

«Пеп, добро пожаловать домой», - оставили сообщение представители «Барселоны».

Поединок между «сине-гранатовыми» и «Манчестер Сити» завершился результативной ничьей со счетом 3:3.

Напомним, что Гвардиола занимал пост рулевого каталонской команды с 2008 по 2012 год. Под его руководством клуб дважды становился триумфатором Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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ARTUR
25 Августа 2022 в 09:54
а где тут обращение ?? я вижу лишь приветствие
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