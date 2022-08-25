«Барселона» обратилась к Гвардиоле

В среду, 24 августа, каталонская «Барселона» провела контрольную встречу с «Манчестер Сити», которым руководит экс-наставник «сине-гранатовых» Хосеп Гвардиола.
В социальных сетях пресс-служба вице-чемпиона Испании поприветствовала бывшего главного тренера команды.
«Пеп, добро пожаловать домой», - оставили сообщение представители «Барселоны».
Поединок между «сине-гранатовыми» и «Манчестер Сити» завершился результативной ничьей со счетом 3:3.
Напомним, что Гвардиола занимал пост рулевого каталонской команды с 2008 по 2012 год. Под его руководством клуб дважды становился триумфатором Лиги чемпионов.
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