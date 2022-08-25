«Ньюкасл» хочет усилиться полузащитником «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер может продолжить карьеру в другом английском клубе. По сообщениям в социальных сетях инсайдера Люка Эдвардса, хавбек попал в сферу интересов «Ньюкасла».

Помимо «сорок», заинтересованность в трансфере Галлахера проявляет «Эвертон». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Конор, не имеющий места в стартовом составе «пенсионеров», выступал на правах аренды за «Кристал Пэлас». 22-летний полузащитник принял участие в 34 матчах сезона-2021/2022 АПЛ, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.