«Челси» нацелился на одноклубника Лунёва и Азмуна

Лондонский «Челси» отказался от борьбы за защитника «Лестера» Уэсли Фофана и переключил свое внимание на другого игрока оборонительного плана.

Согласно информации таблоида Daily Express, в качестве альтернативы «пенсионеры» рассматривают кандидатуру защитника леверкузенского «Байера» Эдмонда Тапсоба.

Тапсоба является представителем Буркина-Фасо. В составе «фармацевтов» он выступает с 2020 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 29 поединках, записав на свой счет один забитый мяч. Срок действующего трудового договора африканца с «Байером» рассчитан до середины 2026 года.