«Арсенал» нацелился на футболиста сборной Бразилии

Атакующий полузащитник «Лиона» Лукас Пакета продолжает оставаться трансферной целью лондонского «Арсенала». Об этом проинформировал журналист RMC Sport Саша Тавольери.

По данным источника, трансфер Пакета – приоритетный вариант для «канониров». Если лондонцы не смогут подписать его до конца августа, то предпримут новую попытку в январское трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе еще одного представителя АПЛ к бразильцу. Купить игрока готов «Вест Хэм».

Пакета является одним из лидеров «Лиона». На его счету 11 голов и семь ассистов в 44 матчах прошлого сезона. Контракт игрока с клубом рассчитан до середины 2025 года.