«Лацио» нацелился на игрока «Тоттенхэма», попавшего в немилость Конте

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилон попал в сферу интересов одного из представителей итальянской Серии А. По сведениям инсайдера Николо Скиры, подписать 25-летнего футболиста желает римский «Лацио».

Итальянский клуб вступил в переговоры с лондонцами. «Орлы» рассчитывают оформить аренду Регилона с правом последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте отстранил испанца от тренировок с командой.

Контракт Серхио с лондонским клубом рассчитан до середины 2025 года. Его рыночная цена составляет порядка 25 миллионов евро.