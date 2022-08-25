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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» предложил игрока «Роме»

 
25 Августа 2022 • 08:27 Комментировать

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Гарри Уинкс может переехать из английского чемпионата в итальянскую Серию А. Как стало известно таблоиду Daily Mail, «шпоры» предложили услуги хавбека «Роме». Римский клуб может взять 26-летнего англичанина в аренду до завершения нынешнего сезона.

Уинкс является воспитанником футбольной академии «Тоттенхэма». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до середины 2024 года.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 30 поединках за «шпор», в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тоттенхэм Гарри Уинкс Трансферы футбола - лето 2022
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