«Тоттенхэм» предложил игрока «Роме»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Гарри Уинкс может переехать из английского чемпионата в итальянскую Серию А. Как стало известно таблоиду Daily Mail, «шпоры» предложили услуги хавбека «Роме». Римский клуб может взять 26-летнего англичанина в аренду до завершения нынешнего сезона.

Уинкс является воспитанником футбольной академии «Тоттенхэма». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до середины 2024 года.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 30 поединках за «шпор», в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.