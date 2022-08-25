«Арсенал» продаст игрока, на которого не рассчитывает Артета

Полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлз близок к уходу из лондонского «Арсенала». 24-летний футболист не входит в дальнейшие планы главного тренера команды Микеля Артеты, об этом сообщает The Telegraph.

«Канониры» рассчитывают успеть продать 24-летнего исполнителя до закрытия летнего трансферного окна. В услугах Мэйтленд-Найлза заинтересованы «Борнмут» и «Саутгемптон».

Напомним, что прошлый сезон Эйнсли начинал за «Арсенал», однако затем на полгода перешел в «Рому». За римский коллектив он провел восемь матчей в чемпионате Италии, в которых не отметился результативными действиями.