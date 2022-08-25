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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Валенсия: «Главная проблема Роналду - существование Месси»

 
25 Августа 2022 • 07:57 Комментировать

Эквадорский футболист Антонио Валенсия, известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о конкуренции Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«В эпоху этого соперничества главой проблемой КриРо было существование Месси. Я надеюсь, что Лео добьется успеха на чемпионате мира, ведь он может стать для него последним. Хочу, чтобы он принес счастье аргентинским болельщикам», - передает слова Валенсии Ole.

Напомним, что на счету Месси семь «Золотых мячей». В свою очередь Роналду выиграл пять аналогичных наград.

Чемпионат мира – 2022 состоится в Катаре в период с ноября по декабрь нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Антонио Валенсия
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