Валенсия: «Главная проблема Роналду - существование Месси»

Эквадорский футболист Антонио Валенсия, известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о конкуренции Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«В эпоху этого соперничества главой проблемой КриРо было существование Месси. Я надеюсь, что Лео добьется успеха на чемпионате мира, ведь он может стать для него последним. Хочу, чтобы он принес счастье аргентинским болельщикам», - передает слова Валенсии Ole.

Напомним, что на счету Месси семь «Золотых мячей». В свою очередь Роналду выиграл пять аналогичных наград.

Чемпионат мира – 2022 состоится в Катаре в период с ноября по декабрь нынешнего года.