Игрок «ПСЖ» готов перейти в клуб АПЛ

Защитник французского «ПСЖ» Левен Кюрзава заинтересован в варианте продолжения карьеры, который у него возник на днях. Заинтересованность в трансфере игрока проявляет лондонский «Фулхэм».

По сообщениям Lequipe, 28-летнего игрока привлекает переезд на Туманный Альбион. В свою очередь «дачники» собираются провести переговоры с парижанами о полноценном трансфере Кюрзава.

Левен связан трудовыми обязательствами с «ПСЖ» до середины 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

В прошлом сезоне он провел всего девять минут в матче за Суперкубок Франции.