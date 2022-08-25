Орье договорился с клубом АПЛ

Известный ивуарийский защитник Серж Орье близок к возвращению в Английскую премьер-лигу. Экс-футболиста лондонского «Тоттенхэма» желает подписать новичок АПЛ - «Ноттингем Форест».

Согласно информации Daily Mail, 29-летний уже прибыл на Туманный Альбион и прошел медицинский осмотр для перехода в коллектив из Ноттингема. К английскому коллективу Серж присоединится в статусе свободного агента. Он станет уже 19-м новичком команды этим летом.

Последним местом работы защитника был испанский «Вильярреал». В составе «жёлтой субмарины» Орье провел 24 матча в прошлом сезоне, отметившись двумя голевыми передачами.