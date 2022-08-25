Нападающий «Челси» стал трансферной целью итальянского клуба

Бельгийский форвард Миши Бачуайи, которого Томас Тухель не видит в составе лондонского «Челси», может сменить Туманный Альбион на Апеннины. Об этом сообщается на страницах портала Goal.com.

По сведениям источника, заинтересованность к нападающему есть у руководства «Салернитаны». Клуб вступил в переговоры с английской стороной об аренде Бачуайи до завершения сезона-2022/2023. После этого итальянцы будут иметь право выкупить бельгийца.

В прошлом сезоне Бачуайи выступал на правах аренды за стамбульский «Бешикташ». Форвард принял участие в 33 матчах Суперлиги, отметившись 14 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.