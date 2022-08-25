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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» нашёл звезду в атаку и готов заплатить 120 миллионов

 
25 Августа 2022 • 06:23 Комментировать (1)

Португальский форвард Рафаэл Леау, правами на которого владеет «Милан», имеет вариант трудоустройства в Английской премьер-лиге. По сообщениям Gazzetta dello Sport, заинтересованность в переходе игрока проявляет лондонский «Челси».

Руководство «пенсионеров» всерьез нацелилось на трансфер Рафаэла. Английский топ-клуб готов заплатить за нападающего 120 миллионов евро. Леау будет призван заменить на острие атаки бельгийца Ромелу Лукаку, вернувшегося этим летом в миланский «Интер».

Леау отметился 11 забитыми мячами и восемью ассистами в 34 матчах прошлого сезона чемпионата Италии.

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Милан Челси Рафаэл Леау Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (1)
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KENIG
25 Августа 2022 в 07:25
Ну наверное лучше Гордона , хотя ценник такой , есть ли необходимость платить за него столько ! Там и сам Милан за него не рассчитался еще ...
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