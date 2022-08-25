«Челси» нашёл звезду в атаку и готов заплатить 120 миллионов

Португальский форвард Рафаэл Леау, правами на которого владеет «Милан», имеет вариант трудоустройства в Английской премьер-лиге. По сообщениям Gazzetta dello Sport, заинтересованность в переходе игрока проявляет лондонский «Челси».

Руководство «пенсионеров» всерьез нацелилось на трансфер Рафаэла. Английский топ-клуб готов заплатить за нападающего 120 миллионов евро. Леау будет призван заменить на острие атаки бельгийца Ромелу Лукаку, вернувшегося этим летом в миланский «Интер».

Леау отметился 11 забитыми мячами и восемью ассистами в 34 матчах прошлого сезона чемпионата Италии.