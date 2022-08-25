Защитник «Манчестер Сити» получил неприятную травму в матче с «Барселоной»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Люк Мбете-Табу был вынужденно заменён в концовке встречи.

18-летний футболист молодёжного состава «горожан» появился на поле на 64-й минуте. В конце основного времени Мбете-Табу столкнулся с защитником «Барселоны» Андреасом Кристенсеном, ударившись носом о голову датчанина. После длительного оказания помощи юного англичанина заменили, погрузив на электромобиль.

Товарищеская встреча «Барселоны» и «Манчестер Сити» завершилась со счётом 3:3.

Люк Мбете-Табу имеет в своём активе три официальных матча за первую команду «горожан», а также четыре поединка в составе юношеской сборной Англии.