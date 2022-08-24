Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд признал, что ошибался насчёт Эдегора

 
24 Августа 2022 • 23:26 Комментировать
Арсенал
...
Фулхэм
1 1.32 X 5.40 2 9.00
27.08 19:30

Рио Фердинанд впечатлён игрой капитана «Арсенала» Мартина Эдегора.

Ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» заявлял, что капитанская повязка может стать слишком тяжёлым бременем для 23-летнего норвежца, однако теперь его мнение несколько изменилось.

«Я говорил, что Эдегора, возможно, не следует делать капитаном «Арсенала», поскольку с получением повязки многие игроки меняются, – цитирует Daily Mail телеэксперта. – Но он блестяще начал этот сезон. Он очень нравится мне как игрок, и я высоко оценивал его игру и раньше.

Статус капитана может либо оказать на тебя лишнее давление, либо подтолкнуть к совершенствованию. Судя по первым трём турам, похоже, он стал более ответственным игроком, ещё более важным персонажем для команды», – отметил Фердинанд.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рио Фердинанд Мартин Эдегор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ФУЛХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Августа
00:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл нового кандидата на роль конкурента де Хеа
24 Августа
23:47 · Англия. Премьер-лига
Антони сказал «Аяксу», что не будет полезен для команды, если его не продадут в «МЮ»
23:26 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд признал, что ошибался насчёт Эдегора
23:08 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» начал переговоры по аренде полузащитника «Арсенала»
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» покроет всю зарплату Байи
22:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему претендует на футболиста «Челси»
22:24 · Англия. Премьер-лига
Жота: «Играть с лучшими мотивирует»
22:14 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Ливерпуля» обвинил Роналду в неуважении к Каррагеру 4
22:02 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» объявил о подписании защитника «Манчестер Юнайтед» официально
21:21 · Англия. Премьер-лига
«Ужасная еда и странные люди» - супруга Ди Марии рассказала, что конкретно ей не понравилось в Манчестере
21:21 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб предложил 50 млн евро за Пакета
21:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» потерпел неудачу в переговорах по немецкому вратарю
21:02 · Англия. Премьер-лига
«Щедрая душа» - Сен-Максимен купил и раздал подарки сотне детишек 1
20:58 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд сравнил новичка «Манчестер Юнайтед» с Эвра
20:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» согласился отпустить Николя Пепе во французский клуб
Все новости
Рекомендуем