Фердинанд признал, что ошибался насчёт Эдегора

Рио Фердинанд впечатлён игрой капитана «Арсенала» Мартина Эдегора.

Ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» заявлял, что капитанская повязка может стать слишком тяжёлым бременем для 23-летнего норвежца, однако теперь его мнение несколько изменилось.

«Я говорил, что Эдегора, возможно, не следует делать капитаном «Арсенала», поскольку с получением повязки многие игроки меняются, – цитирует Daily Mail телеэксперта. – Но он блестяще начал этот сезон. Он очень нравится мне как игрок, и я высоко оценивал его игру и раньше.

Статус капитана может либо оказать на тебя лишнее давление, либо подтолкнуть к совершенствованию. Судя по первым трём турам, похоже, он стал более ответственным игроком, ещё более важным персонажем для команды», – отметил Фердинанд.