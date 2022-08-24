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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Английский клуб предложил 50 млн евро за Пакета

 
24 Августа 2022 • 21:21 Комментировать
Астон Вилла
...
Вест Хэм
1 2.25 X 3.45 2 3.15
28.08 16:00

Атакующий полузащитник «Лиона» Лукас Пакета имеет варианты продолжения карьеры в Англии.

Лондонский «Вест Хэм» предложил за бразильца около 50 млн евро, включая бонусы, однако «Лион» отказался продавать своего лидера на таких условиях, информирует издание L’Equipe. Сам 24-летний футболист, впрочем, не против перехода в стан «молотобойцев», но также готов и остаться. По данным источника, «Лион» намерен заработать на продаже хавбека не менее 60 млн евро.

Лукас Пакета выступает за «Лион» с момента перехода из «Милана» в 2020 году за 20 млн евро. За французский коллектив игрок провёл 80 матчей, отметившись 21 голом и 14 результативными пасами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Вест Хэм Лукас Пакета Трансферы футбола - лето 2022
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