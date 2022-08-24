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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» согласился отпустить Николя Пепе во французский клуб

 
24 Августа 2022 • 20:48 Комментировать
Арсенал
...
Фулхэм
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27.08 19:30

«Арсенал» и «Ницца» согласовали условия аренды вингера Николя Пепе.

Договорённость была достигнута вечером среды, о чём сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. Французский клуб возьмёт на себя основную часть зарплаты игрока, не пригодившегося в «Арсенале». В ближайшее время клубы оформят все документы, необходимые для официального завершения перехода. В арендном договоре не будет предусмотрен пункт последующего выкупа.

Николя Пепе был куплен «канонирами» у французского «Лилля» летом 2019 года за 80 млн евро. В общей сложности ивуариец провёл в составе лондонского коллектива 112 матчей, отметившись 27 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Арсенал Лондон Николя Пепе Трансферы футбола - лето 2022
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