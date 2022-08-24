Обамеянг проведёт прощальный матч за «Барселону»

Товарищеский матч против «Манчестер Сити», вероятно, станет для Пьер-Эмерика Обамеянга последним перед уходом из «Барселоны».

По информации английских и испанских СМИ, форвард близок к переходу в «Челси». Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес планирует выпустить Обамеянга в стартовом составе в сегодняшней товарищеской встрече с «Манчестер Сити», чтобы публика попрощалась с игроком перед его возвращением в Англию. По мнению наставника «сине-гранатовых», габонец заслуживает красочных проводов.

Пьер-Эмерик Обамеянг провёл в «Барселоне» чуть больше полугода, успев отметиться 13 забитыми мячами и одной голевой передачей в 24 поединках за каталонцев.