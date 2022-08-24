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Обамеянг проведёт прощальный матч за «Барселону»

 
24 Августа 2022 • 20:28 Комментировать (3)
Барселона
...
Манчестер Сити
1 2.50 X 4.30 2 2.40
Через 1 ч. 11 мин.

Товарищеский матч против «Манчестер Сити», вероятно, станет для Пьер-Эмерика Обамеянга последним перед уходом из «Барселоны».

По информации английских и испанских СМИ, форвард близок к переходу в «Челси». Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес планирует выпустить Обамеянга в стартовом составе в сегодняшней товарищеской встрече с «Манчестер Сити», чтобы публика попрощалась с игроком перед его возвращением в Англию. По мнению наставника «сине-гранатовых», габонец заслуживает красочных проводов.

Пьер-Эмерик Обамеянг провёл в «Барселоне» чуть больше полугода, успев отметиться 13 забитыми мячами и одной голевой передачей в 24 поединках за каталонцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Манчестер Сити Хави Эрнандес Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (3)
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ARTUR
24 Августа 2022 в 20:37
Мне кажется зря они его отдают ....
pol-black
24 Августа 2022 в 20:58
да фиг знает. его брали как на безрыбье рака, хотя он и стал полезен. но видимо в схему Хави он не вписывается. если такая схема конечно есть...
ARTUR
24 Августа 2022 в 21:03
Мне понравилось как он вошел , а второе мне импонирует что у него есть хоть какой то арсенал дриблинга , он идет на обострение , скорость совсем не плохая , он более барселонский нежели поляк , ну это мое мнение , конечно же видимо Хави считает иначе ...посмотрим .
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