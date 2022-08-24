​Деле Алли вылетает в Турцию, медосмотр – в четверг

Деле Алли находится на грани трансфера из «Эвертона» в «Бешикташ». Как сообщает The Athletic, 26-летний полузащитник вылетает в Турцию, где в четверг у него запланировано медицинское обследование. Если проблем выявлено не будет, Алли поставит подписи, и сделка будет закрыта.

«Бешикташ» возьмёт Деле Алли в аренду с правом выкупа. Реализовать это право турецкий гранд сможет как в зимнее, так и в летнее трансферное окно.

В двух стартовых турах Премьер-лиги Деле Алли провёл на поле суммарно только 38 минут. В третьей игре «Эвертона» в сезоне полузащитник и вовсе не появился на футбольном поле.