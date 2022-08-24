Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «Месси не вёл бы себя так, как Роналду»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Инс обрушился с критикой на звёздного Криштиану Роналду, желающего уйти из «Манчестер Юнайтед».

«Роналду должен уйти из «Манчестер Юнайтед». Если бы он оказался в раздевалке с такими игроками, как Рой Кин или Стив Брюс, они бы не стали с ним церемониться.

Не поставить Роналду в состав на игру с «Ливерпулем» было важно. Это показывает людям, что без Роналду есть жизнь. Он только мешает всем в «Манчестер Юнайтед». Лионель Месси не вёл бы себя так, как ведёт сейчас Роналду», - сказал Инс BoyleSports Premier League.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» со счётом 2:1. Криштиану Роналду вышел на замену в концовке встречи.