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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «Месси не вёл бы себя так, как Роналду»

 
24 Августа 2022 • 19:36 Комментировать (3)

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Инс обрушился с критикой на звёздного Криштиану Роналду, желающего уйти из «Манчестер Юнайтед».

«Роналду должен уйти из «Манчестер Юнайтед». Если бы он оказался в раздевалке с такими игроками, как Рой Кин или Стив Брюс, они бы не стали с ним церемониться.

Не поставить Роналду в состав на игру с «Ливерпулем» было важно. Это показывает людям, что без Роналду есть жизнь. Он только мешает всем в «Манчестер Юнайтед». Лионель Месси не вёл бы себя так, как ведёт сейчас Роналду», - сказал Инс BoyleSports Premier League.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» со счётом 2:1. Криштиану Роналду вышел на замену в концовке встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед Пол Инс
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Комментарии (3)
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ARTUR
24 Августа 2022 в 20:25
Месси тут зря припутан , так как ведет себя эта португальская мерзота вообще не поддается никакому сравнению , припудренный не единожды выставлял себя выше интересов ЛЮБОЙ команды , не помню ни одного игрока который бы играя за команду посреди турнира обьявлял бы если вы не номинируетесь на ЛЧ то я за вас играть не буду , и это говорит игрок ТОЙ ЖЕ ЧЕРТ ВОЗМИ КОМАНДЫ !!! И это повторяется из уже не первый раз , там где это ублжество там постоянно какие то склоки и скандалы прав Пол , будь в команде та старая гвардия мужчин полупокера быстро поставили бы на место , я надеюсь что это вообще его последний сезон , нормальная команда его уже не возьмет
PoliticExpert
24 Августа 2022 в 21:10
Припудренный Алтулка, не зная вообще абсолютно нихрена, ориентируясь на желтизну, вбросы, хейтеров и хайперов и своих полудохлых тараканов в дурной башке, постоянно выдаёт на гора свой бред сивой кобылы (который плюсуют такие же лоси).
Alex1972
24 Августа 2022 в 19:40
🐓 руки тебе теперь не подаст... Хе-хе...
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