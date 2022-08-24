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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Хёнесс: «АПЛ купила спортивное преимущество за иностранные деньги»

 
24 Августа 2022 • 18:21 Комментировать

Известный в прошлом футболист «Баварии» Ули Хёнесс высказался на тему сопоставления уровня Английской премьер-лиги и Бундеслиги.

«Они не лучше нас. У них просто больше денег в наличии. Спортивное преимущество Премьер-лиги было куплено за иностранные деньги. Наше же преимущество – независимость от олигархов и целых государств», - высказался Хёнесс для Bild.

Напомним, что клубы Премьер-лиги Англии могут похвастаться широкими финансовыми возможностями. Даже относительно скромный «Ноттингем Форест», который только повысился в классе, этим летом смог потратить на трансферы более сотни миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ули Хенесс Бундеслига Апл
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