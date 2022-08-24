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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В Англии подтвердили, что Уэбб возглавит судейский корпус официально

 
24 Августа 2022 • 17:28 Комментировать

На страницах официального сайта Английской премьер-лиги сообщается о том, что Ховард Уэбб в ближайшие месяцы возглавит судейский корпус. 52-летний специалист займёт новый пост тогда, когда завершится его действующий контракт – Уэбб работает главой судейского корпуса в МЛС. Его контракт, судя по всему, рассчитан до конца сезона за океаном.

На должности главы судейского корпуса в Англии Ховард Уэбб сменит Майка Райли, работающего на протяжении последних 13 лет.

Ховард Уэбб завершил карьеру арбитра в 2014 году. Знаковым для этого рефери был 2010 год, когда он отработал на финалах Лиги чемпионов и чемпионата мира.

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Ховард Уэбб Апл
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