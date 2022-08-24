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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Марсель» исследует возможность трансфера Роналду слухи

 
24 Августа 2022 • 17:19 Комментировать

До закрытия летнего трансферного окна в Европе остаётся неделя. Главная интрига заключается в том, останется ли в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. В последнее время португальца стали связывать с «Марселем», где он мог бы выступать в Лиге чемпионов. В программе Debat Foot Marseille было сказано о том, что провансальский клуб в настоящий момент проводит маркетинговое и финансовое исследование, чтобы оценить возможность подписания контракта с Криштиану Роналду.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне будет играть только в Лиге Европы, и это являются движущей силой в желании Криштиану Роналду сменить клубную прописку.  

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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