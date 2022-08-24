До закрытия летнего трансферного окна в Европе остаётся неделя. Главная интрига заключается в том, останется ли в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. В последнее время португальца стали связывать с «Марселем», где он мог бы выступать в Лиге чемпионов. В программе Debat Foot Marseille было сказано о том, что провансальский клуб в настоящий момент проводит маркетинговое и финансовое исследование, чтобы оценить возможность подписания контракта с Криштиану Роналду.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне будет играть только в Лиге Европы, и это являются движущей силой в желании Криштиану Роналду сменить клубную прописку.