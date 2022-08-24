Райс: «Уилшер говорил мне, что Венгер – невероятный тренер»

Полузащитник лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс рассказал о беседе с бывшим хавбеком «Арсенала» Джеком Уилшером, где англичанин восхищался Арсеном Венгером.

«Джек Уилшер говорил мне, что Венгер является невероятным тренером. Я читал, что Джек вернулся в «Арсенал» в роли тренера. Надеюсь, у него всё получится», – сказал Райс в интервью Amazon.

Напомним, что недавно 30-летний Уилшер объявил о завершении профессиональной карьеры и отправился тренировать молодёжную команду «Арсенала». Футболист не смог набрать оптимальную форму после череды травм, которые получал в составе «канониров».