Регилон интересен «Ноттингем Форест», но сам игрок хочет в клуб из Серии А

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Вопреки интересу от «Ноттингем Форест», футболист хочет перебраться в римский «Лацио», где игрока желает видеть главный тренер Маурицио Сарри. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Регилон не входит в планы главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте. Испанец желает покинуть команду и перебраться в клуб, где будет получать больше игровой практики.

Регилон перешёл в «Тоттенхэм» всего два года назад из «Севильи». Перед переездом в стан «шпор» испанец мог оказаться в лондонском «Челси», но «синие» решили взять Бена Чилуэлла из «Лестера».