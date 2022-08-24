Лэмпард хочет подписать нападающего «Челси»

Форвард лондонского «Челси» Армандо Броя может продолжить карьеру в другом английском клубе.

Как сообщает Absolute Chelsea, заинтересованность в трансфере 20-летнего исполнителя проявляет «Эвертон». Мерсисайдский клуб планирует арендовать Армандо до конца нынешнего сезона. Инициатором приглашения форварда выступает наставник «ирисок» Фрэнк Лэмпард.

В минувшем сезоне нападающий выступал на правах аренды за «Саутгемптон». Армандо принял участие в 32 поединках чемпионата Англии, в которых отметился шестью забитыми мячами.

В новом сезоне АПЛ нападающий сыграл два матча в составе «Челси».