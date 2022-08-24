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Журналист назвал причину, почему Роналду никому не нужен

 
24 Августа 2022 • 10:25 Комментировать

Работник португальских СМИ Рикарду Лестре рассказал, почему звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не может найти себе новый клуб.

Как сообщил журналист, главной причиной является высокая заработная плата 37-летнего бомбардира. По его мнению, многие клубы не хотят рисковать, предлагая большой контракт возрастному футболисту.

По мнению Лестре, такая позиция клубов серьезно отразилась на репутации пятикратного обладателя «Золотого мяча». Журналист считает, что после провала в поиске клуба КриРо лучше остаться в «МЮ», чтобы доказать свой класс и снова стать лидером.

Контракт форварда с «Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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