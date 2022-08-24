Фанаты французского топ-клуба запустили акцию в поддержку трансфера Роналду

Фанаты французского «Марселя» надеются увидеть в своей команде португальского нападающего Криштиану Роналду, заявлявшего ранее о желании сменить клубную прописку этим летом.

Болельщики запустили в социальных сетях акцию с хэштегом #RonaldOM, призывая 37-летнего форварда пополнить ряды провансальского коллектива. Слухи об интересе «Марселя» к Криштиану появились в прессе на прошлой неделе.

Среди других вариантов продолжения карьеры Роналду назывались мадридский «Атлетико», мюнхенская «Бавария», каталонская «Барселона» и еще несколько грандов.

Контракт португальца с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины следующего года.