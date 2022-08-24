«Арсенал» назвал последнюю трансферную цель с ценником 70 миллионов евро

Лондонский «Арсенал» готов серьезно потратиться на трансфер французского нападающего Муссы Диаби, выступающего в немецкой Бундеслиге за леверкузенский «Байер».

Согласно сообщениям Football Insider, руководство английского топ-клуба готово заплатить за игрока порядка 70 миллионов евро. Наставник «канониров» Микель Артета обозначил Диаби как последнюю цель на текущее трансферное окно.

В свою очередь владелец «Арсенала» Стэн Кронке уже дал согласие на этот трансфер.

Диаби связан трудовыми обязательствами с «фармацевтами» до середины 2025 года. В минувшем сезоне он отметился 17 голами и 14 ассистами в 42 встречах.