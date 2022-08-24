Алиссон: «Конкуренты научились играть с «Ливерпулем»

Бразильский страж ворот «Ливерпуля» Алиссон Бекер считает, что конкуренты научились противодействовать игровому стилю мерсисайдцев.

«Соперники хорошо изучили нас и знают, как мы будем играть. Они начали пользоваться этим. Именно это и произошло во встрече с «Манчестер Юнайтед». Нам же нужно лучше работать и добавлять во всех компонентах, а особенно – в защитных действиях», - передает слова голкипера пресс-служба мерсисайдского гранда.

«Ливерпуль» неудачно стартовал в Премьер-лиге, набрав всего два очка в трех турах. Команда Юргена Клоппа занимает 16-е место в турнирной таблице.