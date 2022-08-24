Руни рассказал, что думает о трансфере Каземиро в «Манчестер Юнайтед»

Экс-нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный тренер Уэйн Руни дал совет «красным дьяволам».

«Клубу нужно смотреть в будущее. В идеале «Юнайтед» необходимо подписывать молодых футболистов в возрастном диапазоне от 20 до 25 лет.

Что думаю по трансферу Каземиро? Для меня он схож с Эриксеном, не знаю, поможет ли он клубу выйти на новый уровень. Думаю, де Йонг был бы более хорошим вариантом», - передает слова Уэйна The Times.

Напомним, что Каземиро и Эриксен пополнили ряды «красных дьяволов» этим летом.