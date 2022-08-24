«Манчестер Юнайтед» ищет конкурента де Хеа - на прицеле два вратаря

В «Манчестер Юнайтед» задумались над подписанием конкурента первому номеру команды Давиду де Хеа. По сообщениям The Independent, в поле зрения «красных дьяволов» находятся два голкипера, выступающих в немецкой Бундеслиге.

Первым претендентом является страж ворот франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп. Вторым – швейцарец Ян Зоммер, правами на которого владеет менхенгладбахская «Боруссия».

31-летний де Хеа не лучшим образом начал новый сезон Английской премьер-лиги. Испанский вратарь принял участие в трех поединках, в которых пропустил целых семь мячей. Такой ненадежной игрой испанец вызвал обеспокоенность у боссов клуба.